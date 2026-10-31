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        Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik sorumlu Fevzi Korkmaz, zorlu bir deplasmandan puanla ayrılmanın önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik sorumlu Fevzi Korkmaz, zorlu bir deplasmandan puanla ayrılmanın önemli olduğunu söyledi.

        Korkmaz, Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır puan alamadıklarını ve bu seriyi sonlandırmak istediklerini belirtti.

        Kocaelispor karşılaşmasını bu açıdan fırsat olarak gördüklerini aktaran Korkmaz, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda bize 3 puanı getirecek pozisyonlar yakaladık ama Kocaelispor deplasmandan alınan bir puanı da çok değerli görüyorum. İyi, zor bir deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız ve önümüzdeki hafta tüm enerjimizle bizim için çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

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        Geçen hafta Trabzonspor karşısında aldıkları yenilgiden önemli dersler çıkardıklarını anlatan Korkmaz, futbolcuları Mithat ile pozisyonları birlikte analiz ettiklerini dile getirdi.

        Mithat'ın Kocaelispor karşısında daha dengeli bir oyun sergilediğini ifade eden Korkmaz, "Mithat bizim için çok değerli ve gelişime açık bir oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Bu sezon çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Korkmaz, sakatlanarak oyundan çıkan Borelo'nun arka adalesinde gerilme meydana geldiğini ve tedavisine başlandığını sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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