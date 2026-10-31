Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik sorumlu Fevzi Korkmaz, zorlu bir deplasmandan puanla ayrılmanın önemli olduğunu söyledi.

Korkmaz, Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır puan alamadıklarını ve bu seriyi sonlandırmak istediklerini belirtti.

Kocaelispor karşılaşmasını bu açıdan fırsat olarak gördüklerini aktaran Korkmaz, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda bize 3 puanı getirecek pozisyonlar yakaladık ama Kocaelispor deplasmandan alınan bir puanı da çok değerli görüyorum. İyi, zor bir deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız ve önümüzdeki hafta tüm enerjimizle bizim için çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

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Geçen hafta Trabzonspor karşısında aldıkları yenilgiden önemli dersler çıkardıklarını anlatan Korkmaz, futbolcuları Mithat ile pozisyonları birlikte analiz ettiklerini dile getirdi.

Mithat'ın Kocaelispor karşısında daha dengeli bir oyun sergilediğini ifade eden Korkmaz, "Mithat bizim için çok değerli ve gelişime açık bir oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Bu sezon çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, sakatlanarak oyundan çıkan Borelo'nun arka adalesinde gerilme meydana geldiğini ve tedavisine başlandığını sözlerine ekledi.