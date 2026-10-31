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        Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

        SÜPER Lig’in 10'uncu hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz açıklamalarda bulundu.

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Ofansif anlamda güçlü takım olduğunu biliyorduk Rize’nin. Her maç gol attılar. Fazlaca pozisyona giren bir takım. Özellikle de kaptırdığımız toplarsan sonra hücuma geçişleri çok etkili olan bir takım. Bunu da biliyorduk. Buna rağmen birkaç tane merkezde kaybettiğimiz toptan sonra verdiğimiz gol pozisyonları oldu. Onun dışında oyun bize döndü. Onların da etkili olduğu alanlar oldu. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. En nihayetinde berabere bitti. Bu ligde alınmış her puan benim için çok değerli, çok önemli. 1 puan da kötünün iyisi" dedi.

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        ‘OYUN KÖTÜ GİDERKEN MÜDAHALELERİMİZ OLDU’

        Oyuncu değişiklikleri ve zamanlamasına dair soruya yanıt veren Selçuk İnan, "Ege’nin Sissoho ile değişikliği önceden planladığım bir şey değildi. Lakin futbolda da maçın gidişatı, anlık performanslar, oyunun gidişatı, sarı kartlar hepsini birlikte değerlendirince karar alıyorsunuz. Sissoho’nun sarı kartı vardı ve fiziksel olarak da oyundan düşmüştü. Böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Ege de girdikten sonra çok iyi mücadele etti. Oyun kötü giderken aslında müdahalelerimiz oldu. Sonra oyunu kendi lehimize çevirdik. Oyunculara verilen şansla ilgili; Tobias 6 hafta kadar aramızda olmadı, sakatlık süreci geçirdi. Yavaş yavaş ona süre verdim. Kupa maçında da ilk 11'de oynadı, süre aldı. Bu maçta daha fazla süre verebilirdik ama orada oynayan oyuncular istediğim şeyleri sahaya yansıttı. Dolayısıyla böyle bir değişikliği uygun görmedim. Bundan sonra tabii ki aramızda olacak, bize katkı sağlayacak. Bizim de ondan beklentimiz bu. Takımımızda bulunan kreatif oyunculardan biri" diye konuştu.

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        ‘BU SENE LİG ÇOK DAHA KALİTELİ VE ZORLU’

        Ligdeki ilk beraberlik sorusu üzerinden Süper Lig’in geçen yıla oranla bu sene daha kaliteli olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, "Geçen yıl göre bu sene lig ok daha zorlu ve çok daha kaliteli. Dolayısıyla aldığımız her puan değerli. Evet, içerde kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda maçı kazanmak isteriz tabii ki ama bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Gitmediği zamanlarda da bir puan iyidir diye değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

        FEVZİ KORKMAZ: BİZE 3 PUAN GETİRECEK POZİSYONLAR DA YAKALADIK

        Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz ise, “Son 3 haftadır puan alamadığımız periyot yaşıyor ve bir an önce sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor maçını da bunun için fırsat olarak görüyorduk. Dengeli bir maç oldu. Bize 3 puan getirecek pozisyonlar da yakaladık. Ama Kocaelispor deplasmanında bir puan değerli. Zor deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta bizim içi çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız" dedi.

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        Trabzonspor maçından dersler çıkardıklarını belirterek, Mithat ile ilgili soru üzerine konuşan Fevzi Korkmaz, "Trabzon maçından çıkardığımız çok dersler vardı. Mithat ile de bunları paylaşıp pozisyonları değerlendirdik. Mithat bu hafta çok dengeli oynadı. Bizim için çok değerli ve gelişime açık oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

        Oyundan sakatlık nedeniyle alınmak zorunda kalan Borrelli için ise Korkmaz, "Borrelli’nin arka adalesinde gerilim oldu. Maça devam edemedi. Tedavisine de başlandı" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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