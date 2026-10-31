Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Selçuk İnan: "1 puan kötünün iyisi" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Bu sene Süper Lig çok daha kaliteli ve zorlu" "Her şey istediğiniz gibi gitmediği zamanlarda 1 puan iyidir"

        Selçuk İnan: "1 puan kötünün iyisi" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Bu sene Süper Lig çok daha kaliteli ve zorlu" "Her şey istediğiniz gibi gitmediği zamanlarda 1 puan iyidir"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig bu sene çok daha kaliteli ve zorlu. Bu ligde her puan çok değerli. 1 puan da kötünün iyisi. Her şey istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Selçuk İnan: "1 puan kötünün iyisi" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Bu sene Süper Lig çok daha kaliteli ve zorlu" "Her şey istediğiniz gibi gitmediği zamanlarda 1 puan iyidir"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig bu sene çok daha kaliteli ve zorlu. Bu ligde her puan çok değerli. 1 puan da kötünün iyisi. Her şey istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir" dedi.

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Ofansif anlamda güçlü takım olduğunu biliyorduk Rize’nin. Her maç gol attılar. Fazlaca pozisyona giren bir takım. Özellikle de kaptırdığımız toplarsan sonra hücuma geçişleri çok etkili olan bir takım. Bunu da biliyorduk. Buna rağmen birkaç tane merkezde kaybettiğimiz toptan sonra verdiğimiz gol pozisyonları oldu. Onun dışında oyun bize döndü. Onların da etkili olduğu alanlar oldu. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. En nihayetinde berabere bitti. Bu ligde alınmış her puan benim için çok değerli, çok önemli. 1 puan da kötünün iyisi" diye konuştu.

        REKLAM

        "Oyun kötü giderken müdahalelerimiz oldu"

        Oyuncu değişiklikleri ve zamanlamasına dair soruya yanıt veren Selçuk İnan, "Ege’nin Sissoho ile değişikliği önceden planladığım bir şey değildi. Lakin futbolda da maçın gidişatı, anlık performanslar, oyunun gidişatı, sarı kartlar hepsini birlikte değerlendirince karar alıyorsunuz. Sissoho’nun sarı kartı vardı ve fiziksel olarak da oyundan düşmüştü. Böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Ege de girdikten sonra çok iyi mücadele etti. Oyun kötü giderken aslında müdahalelerimiz oldu. Sonra oyunu kendi lehimize çevirdik. Oyunculara verilen şansla ilgili; Tobias 6 hafta kadar aramızda olmadı, sakatlık süreci geçirdi. Yavaş yavaş ona süre verdim. Kupa maçında da ilk 11'de oynadı, süre aldı. Bu maçta daha fazla süre verebilirdik ama orada oynayan oyuncular istediğim şeyleri sahaya yansıttı. Dolayısıyla böyle bir değişikliği uygun görmedim. Bundan sonra tabii ki aramızda olacak, bize katkı sağlayacak. Bizim de ondan beklentimiz bu. Takımımızda bulunan kreatif oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Bu sene lig çok daha kaliteli ve zorlu"

        Ligdeki ilk beraberlik sorusu üzerinden Süper Lig’in geçen yıla oranla bu sene daha kaliteli olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, "Geçen yıl göre bu sene lig ok daha zorlu ve çok daha kaliteli. Dolayısıyla aldığımız her puan değerli. Evet, içerde kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda maçı kazanmak isteriz tabii ki ama bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Gitmediği zamanlarda da bir puan iyidir diye değerlendirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0
        Fevzi Korkmaz: "Bizim için fırsat maçıydı" Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu...
        Fevzi Korkmaz: "Bizim için fırsat maçıydı" Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig