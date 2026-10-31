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        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0

        STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz

        KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 74 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Gulliksen), Sissoho (Dk. 63 Mustafa Ege Bilim), Show, Sousa (Dk. 63 Agyei), Baku (Dk. 74 Metehan Altunbaş), Aye

        ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen, Mithat Pala, Siaka, Sagnan, Ariss, Diakite, Mebude (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Olawoyin (Dk. 88 Varesanovic), Laçi (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 66 Mihaila), Borrelli (Dk. 46 Sowe)

        SARI KARTLAR: Sissoho, Uğur Kaan Yıldız, Show, Emir Ortakaya (Kocaelispor), Borrelli, Sagnan, Mihaila (Çaykur Rizespor)

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        Süper Lig’in 10’uncu haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

        4’üncü dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen’in uzun degajında topla buluşan Emrecan Bulut, ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

        10’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Mebude, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen’in ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

        12’nci dakikada Kocaelispor’un hızlı gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Aye’nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Zafer Görgen kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

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        35’inci dakikada Kocaelispor’da ceza sahası dışında topla buluşan Sousa’nın sert şutunu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.

        38’inci dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına yerden yapılan ortaya Borrelli dokunamadı.

        46’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Ariss’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu’nun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Serhat Öztaşdelen kurtardı.

        53’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Diakite’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi’nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Kutucu’nun vuruşunu kaleci Serhat Öztaşdelen kornere çeldi.

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        55’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in sağ kanattan verdiği kısa pasla ceza yayına sokulan Ahmed Kutucu’nun sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

        62’nci dakikada Kocaelispor’da Sousa’nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.

        72’nci dakikada Çaykur Rizespor’da ceza yayı üzerinden içeri sokulan Laçi’nin pasında kale alanının çaprazında topla buluşan Ali Sowe, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti. Top kaleci Serhat Öztaşdelen’de kaldı.

        81’inci dakikada Kocaelispor’un sol kanattan gelişen atağında yapılan paslaşmaların ardından Berkan Kutlu’nun vuruşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine gol geçerlilik kazanmadı. Hakemin kısa süre VAR’dan gelecek uyarıyı beklemesinin ardından ofsayt kararı geçerli sayıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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