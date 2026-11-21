Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın final ayağına 119 sporcu katılıyor.

Enduro ve ATV sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından Cebeci sahilinde oluşturulan zorlu parkurlarda koşuluyor.

Katılımcılar, hem doğal engeller hem de yapay etapların bulunduğu parkurlarda sınırlarını zorluyor.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.