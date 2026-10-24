Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 24.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanoviç)
Sungurlu Belediyespor: Uriarte, Oğulcan Yatgın, Espeland, Ahmet Kaan Karaçil, Kemal Kayhan, Ensing (Serkan Koçak, Ümit Demir, Eren Kanlı, Gökhan Çatal, Balabanov)
Setler: 25-19, 25-19, 25-12
Süre: 88 dakika (28, 34, 26)
KOCAELİ
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