Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Gebze

        Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

        Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanoviç)

        Sungurlu Belediyespor: Uriarte, Oğulcan Yatgın, Espeland, Ahmet Kaan Karaçil, Kemal Kayhan, Ensing (Serkan Koçak, Ümit Demir, Eren Kanlı, Gökhan Çatal, Balabanov)

        Setler: 25-19, 25-19, 25-12

        Süre: 88 dakika (28, 34, 26)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Kadın muhtarlara sıfır atık eğitimi
        Kadın muhtarlara sıfır atık eğitimi
        Çayırovalılar kendi teraryumlarını tasarladı
        Çayırovalılar kendi teraryumlarını tasarladı
        Çayırova'dan Süper Lig'de ilk galibiyet: Bursaspor'a 19 sayı fark
        Çayırova'dan Süper Lig'de ilk galibiyet: Bursaspor'a 19 sayı fark
        Gebze'de 5 bin ton asfaltla ulaşım ağı yenileniyor
        Gebze'de 5 bin ton asfaltla ulaşım ağı yenileniyor
        Kocaeli'de 920 bin liralık 2 bin 830 paket kaçak ürün yakalandı
        Kocaeli'de 920 bin liralık 2 bin 830 paket kaçak ürün yakalandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi