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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Gebze

        Hakemler: Caner Çildir, Yasin Yıldız

        Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanovic, Kaan Atmaca)

        Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun, Gladyr)

        Setler: 28-30, 25-22, 20-25, 20-25

        Süre: 135 dakika

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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