Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 14.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
Salon: Gebze
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Yıldız
Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanovic, Kaan Atmaca)
Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun, Gladyr)
Setler: 28-30, 25-22, 20-25, 20-25
Süre: 135 dakika
KOCAELİ
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