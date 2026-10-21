Kütahya Tasarım Teknokent'in geleceği masaya yatırıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Tasarım Teknokent Anonim Şirketi Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Tasarım Teknokent bünyesinde yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra devam eden ve kabul edilen araştırma ve geliştirme (ArGe) projeleri değerlendirildi. Kurumsal gelişim süreçlerinin de gündeme geldiği toplantıda, Teknokent’in faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının gündeminde yeni yatırım teklifleri, ArGe faaliyetlerinin desteklenmesi ve kurumlar arası iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi de yer aldı. Tasarım Teknokent’in sahip olduğu potansiyelin daha verimli değerlendirilmesine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

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Toplantı, Teknokent’in gelişim hedefleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetlere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.