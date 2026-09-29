Kütahya'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kütahya'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda dün kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran'ı (51) iş yerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Salih T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu arada, zanlı emniyetteki ifadesinde, Temelkıran'ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğu ve bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

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Nalan Temelkıran'ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda dün kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran olay yerinde hayatını kaybetmişti.