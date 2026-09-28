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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 43 KN 792 plakalı araçtaki Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan aynı araçtaki Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yorulmaz ile Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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