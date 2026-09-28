Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ACH 703 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde önce park halindeki bir otomobile, ardından bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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