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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ACH 703 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde önce park halindeki bir otomobile, ardından bahçe duvarına çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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