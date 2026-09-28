Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ACH 703 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde önce park halindeki bir otomobile, ardından bahçe duvarına çarptı.

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