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        Kütahya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Kütahya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaçan cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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