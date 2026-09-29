Kütahya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaçan cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
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