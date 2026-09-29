Kütahya'da çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
Fuatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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