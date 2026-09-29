Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

        Kütahya'da çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

        Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kütahya'da çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

        Kütahya'da Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Fuatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...
        Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da otomobile ve bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da asker arkadaşları bir araya geldi
        Kütahya'da asker arkadaşları bir araya geldi
        Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kütahya'da işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kütahya İl Emniyet Müdürü Tandoğan görevine başladı
        Kütahya İl Emniyet Müdürü Tandoğan görevine başladı