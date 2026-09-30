Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk turizmi, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmış, dünyanın en yaygın ve etkili tanıtım kampanyalarıyla küresel ölçekte bilinirlik ve farkındalık yaratmış, ulaşım, tesisleşme ve altyapıda standartları belirleyen bir kalite ve kapasiteye ulaşmış, sürdürülebilirlikte öncü ve örnek konuma gelmiştir." dedi.

Ersoy, bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliğinde, AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve bu doğrultuda hayata geçirdiği proje, hizmet ve eserlerin çok güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu söyledi.

Muhalefetin akıl almaz sebeplerle bu projelere karşı çıktığını belirten Ersoy, engellemeye çalışan kesimlere rağmen inşasının büyüklüğünden mimari özgünlüğüne, yapım tekniklerindeki öncülükten işlevselliğe, teknolojisinden kapasitesine dünyanın en büyük, en önemli ve en gelişmiş projeleri arasında gösterilen nice eseri hayata geçirmeyi başardıklarını anlattı.

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Ersoy, turizm ve kültür başlıklarında sorumluluklarını bihakkın yerine getirmenin, ülke ekonomisine, kalkınmasına, sosyokültürel hayatına en üst düzeyde katkı sunmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirerek, "Milletimize verdiğimiz sözlerin, koyduğumuz hedeflerin hepsini Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırarak, her yıl bir öncekini aşarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Turizmin geldiği noktaya dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk turizmi, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmış, dünyanın en yaygın ve etkili tanıtım kampanyalarıyla küresel ölçekte bilinirlik ve farkındalık yaratmış, ulaşım, tesisleşme ve altyapıda standartları belirleyen bir kalite ve kapasiteye ulaşmış, sürdürülebilirlikte öncü ve örnek konuma gelmiştir. Bu sayede krizlere karşı bağışıklığı son derece artmış, çözüm üretme, iletişim ve işbirliği kabiliyeti son derece güçlü hale gelmiş, akılcı, gerçekçi ve doğru yaklaşımlarla geleceğin trendlerini ülkemize bugünden kazandıran bir sektör tesis edilmiştir. Paydaşlarımızla omuz omuza, 12 aya ve 81 ile yayılmış turizm vizyonumuzu, bütün alt başlıklarıyla adım adım gerçekleştirmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'stratejik sektör' ilan ettiği turizmi, bugün hiç olmadığı kadar etkili bir ekonomik güç çarpanı haline getirmiş bulunuyoruz. Son 8 yılda sürekli yükselttiğimiz çıtayı, 2025 yılında bir kez daha aşarak 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde ettik. Savaşlara, risklere, tehditlere rağmen 2026 yılının ilk 6 ayında 25,7 milyar dolar turizm geliri seviyesine ulaştık. Büyümeyi, gelişmeyi ve zirve mücadelemizi sürdüreceğiz."

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- "Yürüdüğümüz yolda son virajı dönmekteyiz"

Ersoy, dünyanın en yoğun ve en kapsamlı arkeoloji çalışmalarını, ilgili bilimsel faaliyetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya projelerini yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dizi yapımları, dünyada 1 milyar insana ulaşan, bu alandaki ihracatta dünyanın lider 3 ülkesinden biri konumunda bulunan bu muazzam gücü, Türkiye algısına en güçlü etkiyi sağlayacak şekilde kullanarak farkındalık yaratan, biziz. Sanat kurumları, her yıl temsil ve seyirci sayısında rekor tazeleyen, ulusal ve uluslararası sahnelerde ayakta alkışlanan, ödüllerle onore edilen ülke, yine biziz. Bu yıl 26 şehri kapsayan, gelecek yıl 32 şehre ulaşacak büyüklüğüyle milyonları kültür sanat çatısı altında buluşturan, iç turizm güçlendiren, yerel ekonomiye hareket kazandıran Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni hayata geçiren ve 6. yılına ulaştıran da biziz. Kültür sanat alanında da daha fazlası için yatırımlarımıza, desteklerimize, projelerimize ara vermeden devam edeceğiz."

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Bakan Ersoy, AK Parti'nin hizmet, eser ve projelerinin ciddi bir vizyonun, yatırımın, emeğin ve mesainin sonucu olduğunu dile getirerek, değişen ve dönüşen dünyanın yeni döneminde ülkeyi ileriye taşıyacak, halkın ihtiyacına cevap verecek işleri bir bir hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkiye Yüzyılı hedefinin önemine değinen Ersoy, "Siyaseti günü kurtarmak zanneden basiretsizlerin aksine bizler, proje ve politika geliştirerek, eser ve hizmet üreterek, bütün kazanımlarımızı koruyarak ve sürdürülebilirliklerini teminat altına alarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Ersoy, AK Parti'nin kolaya kaçan bir anlayışa hiçbir zaman tenezzül etmediğini belirterek, "Etmediği için bugünlere ulaştık ve inşallah yarınları da böyle inşa edeceğiz. Türkiye olarak, dünyanın evrildiği yeni düzende kendi yolunu çizebilen ender ülkelerdeniz. Bu 25 yıllık mücadele sayesindedir ki devletimiz, küresel düzende kimsenin politikasında, ulusal ve uluslararası ajandasında artık figüran değildir. Her platformda söz sahibi, baskın ve belirleyici bir aktördür." diye konuştu.

"Şimdi yürüdüğümüz yolda son virajı dönmekteyiz. Neredeyse 50 yıldır yolumuzu tıkayan, ekonomimizi baltalayan, birlik ve beraberliğimizi zehirleyen terör belasını, ülkemizin ve halkımızın gündeminden dönüşü olmayacak şekilde çıkarıyoruz." diyen Ersoy, terörden beslenenlerin, can damarlarının kesileceğini anladıkları için son bir çırpınışa kalktığını ifade etti.

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Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan ve içeriden milli ve manevi değerleri kaşımaya, hassasiyetlerimizle oynamaya, en adi yalanlarla aklımıza meydan okumaya yelteniyorlar. Ancak toplumsal mutabakatın bu denli güçlü olduğu, sürecin son derece şeffaf ilerlediği, hazırlanan kanunun şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve kesin oluşu, onların her çabasını boşa çıkarmaktadır. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizin, şehit ailelerinin başını öne eğdirecek hiçbir uygulamaya geçit yoktur. Devletimiz, teröre ve teröriste tavizsiz, pazarlıksız bir son hazırlamıştır. Bu son, sadece Türkiye için önemli sorunların çözümü olmakla kalmayıp coğrafyamızın istikrarsızlığını giderecek, kuklaların ipini keserek kuklacıların faaliyetlerine ket vuracak bir süreçtir. Toprakları üzerindeki güç savaşlarının kurbanı olan nice masum ve mazlumun da yarasına merhem olacaktır."

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Kütahya'daki yatırımlara değinen Ersoy, son 24 yılda kültür ve turizme 612 milyon lira yatırım yaptıklarını, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 13 projeye 120 milyon lira ödenek sunduklarını, yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 433 milyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Kentte 2002'de işletme belgeli 3 konaklama tesisinde 324 yatak kapasitesi varken 2026 yılı eylül ayı itibarıyla işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 75'e, yatak kapasitesinin 4 bin 407'ye yükseldiğinin bilgisini veren Ersoy, bu yılın ilk 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre şehre gelen yabancı misafir sayısının yüzde 13 arttığını söyledi.

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Bu arada Ersoy, program öncesinde Kütahya Valiliğini de ziyaret etti.