Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 18.07.2026 - 13:49 Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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