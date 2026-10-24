Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri sürüyor
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci, programı kapsamında ilçeye bağlı Şevket Sümer ve Hal mahallelerini ziyaret etti.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talep ve önerileri dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçedeki tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Ziyaretlerinde çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade eden Beşikci, vatandaşların dile getirdiği talep ve önerileri en kısa sürede çözüme ulaştıracaklarını kaydetti.
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