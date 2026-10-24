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        Mersin'deki 10 yıllık faili meçhul dosyaya 4 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 10 yıl önce kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen gençle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Mersin'deki 10 yıllık faili meçhul dosyaya 4 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 10 yıl önce kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen gençle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, 9 Ekim 2016'da S.G. ve E.K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'ta evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun'un (20) yanına geldi. Tartışan şahıslar Coşkun'u darbedip sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen şahıs bulunamadı, 2 şüpheli ise yakalanıp tutuklandı.

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        4 şüpheli tutuklandı

        Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesine 9 şahıs tespit edildi, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği de ortaya çıktı. Bu bilgilerin de dosyaya girdiği soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanırken, cezaevinde bulunan 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

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        Toplam 9 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden İ.B., S.G. ve G.Ç. ile cezaevindeki hükümlülerden E.K. hakkında bu kez 'kasten öldürme' soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden S.K. için adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli serbest kaldı.

        2 şahsın işlemlerinin devam ettiği, 4 tutuklamanın çıktığı kayıp vakasından cinayete çevrilen soruşturmanın titizlikle sürdüğü, şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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