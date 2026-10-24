Mersin'de zeytinler lösemi tedavisi gören çocuklar için hasat edildi

Toplanan zeytinlerden elde edilecek gelirin lösemili çocuklar için kullanılacağı öğrenildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkililerinin yanı sıra lösemili çocuklar ve ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar zeytin hasadı yaptı.

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