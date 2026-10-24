Mersin'de zeytinler lösemi tedavisi gören çocuklar için hasat edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, lösemi tedavisi gören çocuklara destek amacıyla zeytin hasadı yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, lösemi tedavisi gören çocuklara destek amacıyla zeytin hasadı yapıldı.
Gaziler Mahallesi'nde bulunan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Bahçesi'nde "İyilik Hasadı" etkinliği düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkililerinin yanı sıra lösemili çocuklar ve ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar zeytin hasadı yaptı.
Toplanan zeytinlerden elde edilecek gelirin lösemili çocuklar için kullanılacağı öğrenildi.
Etkinlik kapsamında LÖSEV'li çocuklar günün anısına fidan da dikti.
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