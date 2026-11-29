MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen hafta bir zincir marketin şubesinde S.G.E. isimli kadın çalışanı bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli Cemal Taşkıran (45), polis baskınında yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti.

Olay, 23 Kasım'da Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elindeki tabancayla markete giren Cemal Taşkıran, S.G.E. isimli kadın çalışanı bacaklarından yaraladı. Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. S.G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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SOYGUN İÇİN GELMİŞ, PARAYI VERMEYEN ÇALIŞANI YARALAMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şüpheli Taşkıran'ın soygun için markete girdiği ve iş yeri çalışanı S.G.E.'yi kasadaki parayı vermediği için vurduğu belirlendi. Soygun girişimiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, parayı alamadan kaçan şüphelinin Susanoğlu Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı.

EVDEKİ KİŞİYİ REHİN ALDI

Şüphelinin saklandığı eve polis ekiplerince baskın düzenlendi. Silahlı şüpheli, evde yanında bulunan kişiyi rehin alıp, bir süre polise direndi. Yakalanacağını anlayan Taşkıran, elindeki tabancayı kendisine doğrultup, ateşledi. Polislerin telsizle durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkıran'ın öldüğü belirlendi. Taşkıran'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.