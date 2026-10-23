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        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden A.B, emniyetteki, H.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, SG. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan, G.Ç. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Şüphelilerden M.M.Ş. ve E.B'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Bu arada, firari olan B.Y. ve D.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

        Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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