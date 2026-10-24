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        Mersin'de 10 yıl önceki kayıp kişi dosyasında cinayet şüphesiyle 4 tutuklama

        MERSİN'de 10 yıl önce kaçırıldıktan sonra kayıp olarak aranan Furkan Coşkun (20) dosyasında 'kasten öldürme' suçundan tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Mersin'de 10 yıl önceki kayıp kişi dosyasında cinayet şüphesiyle 4 tutuklama

        MERSİN’de 10 yıl önce kaçırıldıktan sonra kayıp olarak aranan Furkan Coşkun (20) dosyasında ‘kasten öldürme’ suçundan tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin’de 9 Ekim 2016’da, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak’ta S.G. ve E.K., Furkan Coşkun’un yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun’u darbeden şüpheliler, daha sonra zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Coşkun’dan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden Coşkun’un cep telefonu çıktı.

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        Şüpheliler polisteki ifadelerinde, kaçırdıkları Coşkun’u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtularak kaçtığını söyledi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı.

        DOSYA YENİDEN AÇILDI

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Coşkun’un kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından harekete geçerek ‘kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden İ.B. (51), S.G. (31), E.K. (34), G.Ç. (38), S.K. (31), H.G. (38), A.B. (50), M.M.Ş. (30) ve E.B. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., S.G. ve E.K. ‘kasten öldürme’, G.Ç. ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklandı. S.K. (31), H.G. (38) ve A.B. (50) serbest bırakılırken, M.M.Ş. (30) ile E.B.’nin (33) işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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        Öte yandan firari şüpheliler B.Y. (42) ve D.K.’yi (37) yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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