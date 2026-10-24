Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 19,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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