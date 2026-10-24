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        Mersin'de torbacı operasyonu: 5 tutuklama

        Mersin'de narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Mersin'de torbacı operasyonu: 5 tutuklama

        Mersin'de narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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