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        Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde O.A. (40) ile akrabası İ.E. (26) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E, O.A'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan O.A, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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