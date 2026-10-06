Ordu'da asayiş toplantısı yapıldı

Ordu'da, asayiş, güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının yılın 9 aylık dönemindeki çalışmaları değerlendirildi.

Erol, il genelinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla konut dokunulmazlığının ihlalinin yüzde 8,4, çocuğun cinsel istismarının yüzde 23,6 azaldığını söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 356 operasyonda 692 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Erol, bu kapsamda 43 kişinin tutuklandığını, 88'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

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Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 146 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Erol, 163 zanlının tutuklandığını, 74 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Erol, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 1237 operasyon gerçekleştirildiğini, 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Kentte meydana gelen 5 bin 486 trafik kazasında 3 bin 190 kişinin yaralandığına işaret eden Erol, "2026 yılı içerisinde 166 patpat kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 274 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılında trafik kazalarında 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patpat kazalarında ise 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.