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        Trabzon ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

        Trabzon, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Trabzon ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

        Trabzon, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon'da Hükümet Konağı önündeki tören, Vali Tahir Şahin, Kara Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanı Tuğgeneral Sertaç Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Şahin, 30 Ağustos'un yalnızca bir askeri zaferin tarihi olmadığını, milletçe kenetlenildiğinde hiçbir engelin aşılamaz olmadığını gösteren büyük bir iradenin tecellisi olduğunu söyledi.

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        Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan zaferin, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tarihe bir kez daha kaydettiğini belirtti.

        Törende öğrenciler şiir okudu, cimnastik ve eskrim gösterileri sundu.

        Halk oyunları gösterisinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

        - Ordu

        Ordu'da Şarkiye Mahallesi'ndeki tören alanında düzenlenen program, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Sağlık Albay İzzet Açık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erol, makamında tebrikleri kabul etti.

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        Kutlamalar, Ordu Lisesi önündeki programla devam etti.

        Jandarma Teğmen Furkan Baysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram'ın da katıldığı tören, muharip gaziler ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

        - Artvin

        Artvin'deki kutlamalar, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Piyade Üsteğmen Osman Yıldırım'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, halk oyunları gösterileri sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

        30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından kutlamalar geçit töreniyle tamamlandı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'deki tören Valilik binası önünde gerçekleştirildi.

        Vali Cevdet Atay, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane'ye Garnizon Komutanı olarak görevlendirilen Topçu Albay Sinan Bitlisli ​​​​​​​ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin şiirin okunmasının ardından program, tebrikat ve kabul töreniyle sona erdi.

        - Rize

        Rize'deki kutlamalar ise Valilik tören alanında gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Üsteğmen Tolga Sırtbaşı yaptı.

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        Bayrak ve flama taşıyan ekipler ile Çevik Kuvvet, Jandarma Komando Birlikleri, Emniyet Yunus ve motorize ekiplerin geçişinin ardından program araç kortejiyle sona erdi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Eldivan, makamında tebrikleri kabul etti.

        Kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam etti.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Giresun

        Giresun'da 19 Eylül Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un yalnızca bir askeri zaferin adı olmadığını, bir milletin vatanından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

        Koç, Malazgirt'te yurt edinilen Anadolu topraklarının 30 Ağustos'ta milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesiyle bir kez daha mühürlendiğini belirtti.

        Büyük Zafer'in ardında imkansızlıklar karşısında yılmayan bir millet, vatanı için canını ortaya koyan kahraman bir ordu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğunu ifade eden Koç, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

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        Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

        Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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