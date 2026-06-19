Alaçamlı öğrenciler Samsun'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Alaçam İlçe Temsilciliği tarafından Alaçam İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Alaçam İlçe Temsilciliği tarafından Alaçam İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.
Yeşilay'ın önleyici hizmetler kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler, Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Oyuncak Müzesi, Ters Ev, Keşif Kampüsü ve Macera Parkı'nı ziyaret etti.
Gezi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve kültürel alanları ile bilim ve teknoloji merkezlerini yerinde görme imkanı buldu.
Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.
Güneş, kurumlar arası iş birliğinin gençlerin gelişimi ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağladığını ifade etti.
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