Bafra Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı
Muharrem ayı dolayısıyla Bafra Belediyesi tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.
Muharrem ayı dolayısıyla Bafra Belediyesi tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.
Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikram edildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aşurenin farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliği temsil ettiğini dikkati çekerek, "Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu tür etkinliklerin yaşatılmasını önemsiyoruz. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin, ülkemize ve milletimize huzur, sağlık ve bereket nasip etsin." ifadelerini kullandı.
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