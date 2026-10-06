Bafra'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği, şikayet ve taleplerin Belediye İletişim Hattı'na iletilebileceği kaydedildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kontrollerde ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygunluğu ile imalathane ve satış alanlarının hijyen şartları incelendi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren 40 fırında denetim yaptı.

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