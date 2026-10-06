Samsun'da bağımlılıkla mücadele ve psikolojik destek ele alındı

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Samsun Şubesi ile Yeşilay iş birliğinde, TPD'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi.

TPD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Gamze Sırmalı Karabulut'un moderatörlüğünde Atakum Belediyesi Ata Sahnede gerçekleştirilen programda, TPD Samsun Şube Başkanı Ömer Kınalı derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söyleşiye Klinik Psikolog ve Yeşilay Akademi Eğitmeni Türkan Senem Mol ile TPD adına Klinik Psikolog Nurhanım Gençtürk konuşmacı olarak katıldı.

Programda bağımlılıkla mücadele, intihar ve toplumsal ruh sağlığı konuları ele alınırken, psikolojik desteğin önemi ve bu alanlarda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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Program, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.