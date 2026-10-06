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        Salıpazarı'nda belediye serasında yetiştirilen lavantalar toprakla buluşuyor

        Salıpazarı Belediyesinin serasında yetiştirilen lavantalar, çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına dikiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda belediye serasında yetiştirilen lavantalar toprakla buluşuyor

        Salıpazarı Belediyesinin serasında yetiştirilen lavantalar, çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına dikiliyor.

        Salıpazarı Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmek ve kamusal alanların estetik görünümünü artırmak amacıyla peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeye ait serada yetiştirilen lavantalar, gelişimlerini tamamlamalarının ardından ekipler tarafından belirlenen alanlara dikiliyor.

        Belediye ekipleri, lavanta dikimlerinin ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, belediyenin kendi imkanlarıyla bitki üretmesine önem verdiklerini belirtti.

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        Serada yetiştirilen lavantaların ilçenin farklı noktalarında değerlendirildiğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

        "Kendi seramızda üretiyor, ilçemizi güzelleştiriyoruz. Belediyemiz serasında özenle yetiştirdiğimiz lavantaları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz lavanta dikimleriyle hem yeşil alanlarımızı zenginleştiriyor hem de daha estetik ve güzel bir Salıpazarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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