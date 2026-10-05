Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor'dan bahis soruşturması açıklaması

        Samsunspor'dan bahis soruşturması açıklaması

        Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği 7 kişi ile bağının bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Samsunspor'dan bahis soruşturması açıklaması

        Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği 7 kişi ile bağının bulunmadığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, TFF tarafından 30 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan PFDK'ye sevk listesinde 384 ile 390 sıra numaraları arasında yer alan 7 kişinin "Samsunspor" adı altında gösterildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü AŞ ile idari ve resmi doğrudan hiçbir bağının bulunmadığı vurgulanarak, "Bu kişiler, kulübümüz Futbol AŞ bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneğinde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Evren Öztürk ile Sayın Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Bu ayrımın gözetilmemesinin kulübün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu nedenle 1 Ekim 2026 tarihli resmi yazımızla TFF'ye başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi

        Benzer Haberler

        II. Bafra Sempozyumu bildirilerin sunulmasının ardından sona erdi
        II. Bafra Sempozyumu bildirilerin sunulmasının ardından sona erdi
        Bafra'da "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
        Bafra'da "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
        Samsun'da "Disleksiye Bütüncül Bakış" paneli düzenlendi
        Samsun'da "Disleksiye Bütüncül Bakış" paneli düzenlendi
        Vezirköprü'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Vezirköprü'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da 12 ödül kazandı
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da 12 ödül kazandı