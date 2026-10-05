Bafra'da "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, belediye yetkilileri, merkez personeli, çok sayıda çocuk ve hayvansever katıldı.

Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapılan programda, çocuklara tüm canlılara karşı merhamet, sorumluluk ve sevgi bilinciyle yaklaşmaları anlatıldı.

Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden, çoğunluğu çocuklardan oluşan hayvansever, barınaktaki sokak hayvanlarını yakından tanıma ve onlarla vakit geçirme fırsatı buldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

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