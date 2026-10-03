Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 3 işçinin öldüğü kazada 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

        Samsun'da 3 işçinin öldüğü kazada 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 23:55 Güncelleme:
        Samsun'da 3 işçinin öldüğü kazada 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, işveren vekili S.Ç, çelikhane tesis müdürü H.K. ve olay tarihinde vardiya amiri olarak görev yapan M.G. şüpheli olarak yer aldı.

        Naci Gezer (46) ile Yunus Çekiç'in (47) 3 Haziran'da fabrikanın çelikhane tesisindeki pota ocağı döküm kanalında tıkalı giderleri açmak için girdikleri kuyuda hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, makine bakım formeni Mustafa İnanç'ın (50) ise arkadaşlarına yardım etmek amacıyla kuyuya girdiği sırada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        REKLAM

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasına göre 3 işçinin ölümünün vücutlarından elektrik akımı geçmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, kuyuda bulunan seyyar dalgıç su pompasında elektrik kaçağı tespit edildiği, iş yerindeki kayıtlarda da olaydan önce su giderlerindeki tıkanıklık ve buna ilişkin risklerin gündeme geldiğine işaret edildi.

        Raporda ayrıca, olayın meydana geldiği kapalı alandaki çalışma için iş izin formu düzenlenmediği, gaz ölçümü yapılmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

        REKLAM

        S.Ç, H.K. ve M.G'nin kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarının değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin risklerden haberdar olmalarına rağmen gerekli önlemleri almadıkları değerlendirmesiyle eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında kaldığını, bu nedenle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        - Olay

        Tekkeköy ilçesinde 3 Haziran'da demir çelik fabrikasında çalışan Naci Gezer, Yunus Çekiç ve Mustafa İnanç, atık suyun toplandığı kuyuda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Cavalleria Rusticana"yı sanatseverlerle bulu...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Cavalleria Rusticana"yı sanatseverlerle bulu...
        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düz...
        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düz...
        2. Bafra Sempozyumu devam ediyor
        2. Bafra Sempozyumu devam ediyor
        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memurun...
        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memurun...
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulan imam ve kamu çalışanı...
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulan imam ve kamu çalışanı...
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Samsun'da etkinlikler yapıldı
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Samsun'da etkinlikler yapıldı