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        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi

        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da çocuklar, Filistinli akranlarına yönelik farkındalık oluşturmak için resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi

        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da çocuklar, Filistinli akranlarına yönelik farkındalık oluşturmak için resim çizdi.

        Samsun'da Yetim Vakfı işbirliğinde İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine aileleriyle katılan çocuklar, masalara serilen rulo kağıda Filistin temalı resimler çizdi.

        Çocuklardan bazıları Filistin bayrağı, zeytin ağaçları, güvercin ve Mescid-i Aksa'yı resmederken, bazıları ise Filistin temalı çeşitli mesajlar yazdı.

        Yetim Vakfı Temsilcisi Sakine Okudan, gazetecilere, çocukların çizgileriyle Filistinli çocukların sesine ses katmak, dünyanın gözü önünde yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini söyledi.

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        Gazze'deki çocukların savaş nedeniyle eğitimden barınmaya kadar birçok alanda güçlük yaşadığını anlatan Okudan, etkinlikle çocuklar arasında dayanışma ve duyarlılığın güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

        Çocukların yaptıkları resimlerle Filistinli yaşıtlarına umut olmak istediklerini dile getiren Okudan, şunları kaydetti:

        "Bugün çocuklarımız Filistin için çiziyor. Özgürlüğü çiziyor. Evine dönen çocukları çiziyor. Yeniden açılan okulları çiziyor. Annesinin elini tutan bir çocuğu çiziyor. Bombaların olmadığı bir gökyüzünü çiziyor ve belki de hepsinden önemlisi, Gazze'deki çocukların ellerinden alınan çocukluğu yeniden çiziyor."

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        - Kastamonu

        Yetim Vakfı Kastamonu Temsilcisi Sinem Altıntaş, çocuklarla Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin için bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliğin Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini belirten Altıntaş, "Bugün tüm Türkiye'de çocuklar bir araya gelerek Filistinli kardeşleri için çizimler yapıyorlar." dedi.

        Çocukların çizimlerinin yalnızca resimden ibaret olmadığına işaret eden Altıntaş, "Bunlar sadece çizim olmuyor tabii ki. Bütün duygu, düşüncelerinin hepsini geçiriyorlar." diye konuştu.

        Etkinliğe Kastamonu'da eğitim gören farklı ülkelerden çocukların da katıldığını aktaran Altıntaş, "Şu anda sadece Kastamonulu öğrencilerimiz, çocuklarımız burada çizim yapmıyor. Dünyanın birçok yerinden Kastamonu'ya okumaya gelen çocuklarımız da Filistin için burada çizim yapıyorlar. Hep beraber tek yürek oldular." ifadelerini kullandı.

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        Etkinliğe katılan çocuklardan Meryem Gümüş de Filistinli çocuklar için çizimler yaptıklarını dile getirerek, "Onların yaşadıkları duyguları biz yaşasaydık ne olur diye düşünüyorum. Sabredemezdik, dayanmazdık. Onlara çok üzülüyorum." dedi.

        Programa Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da katıldı.

        - Amasya

        Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Gazze'deki saldırılarda hayatı, geleceği ve hayalleri ellerinden alınan akranlarının yaşadığı acılara dikkati çekmek isteyen Amasyalı çocuklar, meydanda kurulan tuvallerin başına geçti.

        Çocuklar çizdikleri resimlerle, savaşın son bulması ve çocuk ölümlerinin durması çağrısında bulundu.

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        Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Yetim Vakfı Amasya Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, Filistinli masumların sesi olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yavuz Selim Meydanı'nda 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği yapıyoruz. Filistinli çocuklara yönelik duyarlılığı kazandırmak amacıyla buradayız. Yetim Vakfı olarak bu organizasyonları 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. Amacımız Gazzeli çocuklara ses vermek, onların yalnız olmadığını göstermek. Amasya'dan Gazze'ye selamlarımızı gönderiyoruz."

        Etkinliğe katılarak tuvallere duygularını yansıtan 12 yaşındaki Amine Eslem Küçük ise Gazzeli çocuklar için bir araya geldiklerini belirterek, "Onları korumak ve yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla Filistin'i anlatan resimler çizdik. Bütün halk burada toplandı, İsrail'e tepki gösterdik ve bu katliamın bir an önce durmasını istedik." ifadelerini kullandı.

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        Amasya halkının yoğun katılım gösterdiği ve gün boyu devam eden etkinlik, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan duaların ardından sona erdi.

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