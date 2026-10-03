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        2. Bafra Sempozyumu devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "2. Bafra Sempozyumu: Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar", ikinci gününde oturumlarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        2. Bafra Sempozyumu devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "2. Bafra Sempozyumu: Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar", ikinci gününde oturumlarla devam ediyor.

        Sempozyumun ikinci gününde Bafra'nın geçmişten günümüze uzanan tarihsel, kültürel, arkeolojik, coğrafi ve toplumsal birikimi akademisyenler ile araştırmacılar tarafından ele alındı.

        Oturumlar, ilçenin sembol mekanlarının isimlerini taşıyan İkiztepe, Kapıkaya ve Kızılırmak salonlarında eş zamanlı olarak sürdürüldü.

        Üç farklı salonda gerçekleştirilen oturumlarda bilim insanları ve bağımsız araştırmacılar tarafından 31 tebliğ sunuldu.

        Çalışmalarla, ilçenin tarihsel mirasının kayıt altına alınması ve bilgi ve belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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        Sempozyum, 4 Ekim'de sona erecek.

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