BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulan imam ve kamu çalışanından "dumansız hayat" tavsiyesi

Sigara bağımlılığından kurtulup "dumansız hayata merhaba" diyen bir imam ve kamu çalışanı, herkese sigaradan uzak durmasını tavsiye etti.

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