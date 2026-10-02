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        Samsun'dan kısa kısa

        Yeşilay Çarşamba İlçe Temsilciliği tarafından Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu'nda hayata geçirilmesi planlanan projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Samsun'dan kısa kısa

        Yeşilay Çarşamba İlçe Temsilciliği tarafından Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu'nda hayata geçirilmesi planlanan projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Yeşilay Çarşamba İlçe Temsilcisi Gamze Aysevinç Kaya, okul müdür yardımcısı Erdem Çakır ve Yeşilay Eğitim Komisyonu Başkanı Büşra Gülsevinç ile bir araya geldi.

        Toplantıda, öğrencilerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ve uygulanması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Yeşilay'dan huzurevi ziyareti

        Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirildi.

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        Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Yeşilay temsilcileri, yaşlılarla sohbet ederek günlerini kutladı.

        - Yakakent’te bağımlılıkla mücadele çalışması yapıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Yeşilay Yakakent İlçe Temsilciliği ile Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen çalışmada, pazar yerini ziyaret eden Yeşilay gönüllüleri ile sağlık çalışanları vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

        Vatandaşlara Yeşilay'ın hizmetleri, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yapıldı, tütün ürünleri kullananlar sigarayı bırakma polikliniğine yönlendirildi.

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        Çalışmayla bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının teşvik edilmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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