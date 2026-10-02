Kavak'ta "Vatan ve kahramanlık buluşması" programı düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde "Vatan ve kahramanlık buluşması" programı düzenlendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde Güvenpark Tesisleri Kıl Çadırı'nda gerçekleştirilen programa Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile gaziler ve tekvando sporcuları katıldı.

Programda genç sporcular, gazilerin yaşamları ve mücadelelerine ilişkin anılarını dinledi.

Etkinlik kapsamında 40 sanat atölyesinin katkılarıyla bayrak atölyesi gerçekleştirildi. Gaziler ve sporcular, Türk bayrağının anlamı ve taşıdığı değerler üzerine ortak çalışma yaptı.

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Yeşilay Kavak İlçe Temsilciliğinin de katkı sunduğu programda gençlere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.