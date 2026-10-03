Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memurunun cenazesi Samsun'da defnedildi
Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şen için Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'ta 30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.
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