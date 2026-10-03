Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memurunun cenazesi Samsun'da defnedildi

Sinop'ta 30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.

Cenaze törenine Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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