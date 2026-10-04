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        Samsun'da "Disleksiye Bütüncül Bakış" paneli düzenlendi

        Samsun'da Disleksi Haftası kapsamında "Disleksiye Bütüncül Bakış: Tanıdan Başarıya Uzanan Yolculuk" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Samsun'da "Disleksiye Bütüncül Bakış" paneli düzenlendi

        Samsun'da Disleksi Haftası kapsamında "Disleksiye Bütüncül Bakış: Tanıdan Başarıya Uzanan Yolculuk" paneli gerçekleştirildi.

        Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atakum Belediyesi ve Türk PDR Derneği'nin katkılarıyla Atakum Belediyesi Ata Sahne'de gerçekleştirilen panelde, disleksi farklı uzmanlık alanları açısından ele alındı.

        Programda çocuk ve ergen psikiyatrisi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, hukuk ve akademik araştırmalar alanlarında uzmanlar​​​​​​​ katılımcılara bilgi verdi.

        Panelin "Tanıyı Anlamak" bölümünde disleksinin tanısı, erken belirtileri ve eşlik eden durumlar üzerinde duruldu.

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        "Dilin Gücü" başlıklı bölümde fonolojik farkındalık ve dil becerilerinin disleksideki rolü anlatılırken, ergoterapi açısından duyu, hareket ve öğrenme arasındaki ilişki değerlendirildi.

        "Öğrenmenin Bilimi" bölümünde disleksili öğrencilerde bilimsel temelli eğitim yöntemleri, "Bilimden Geleceğe" bölümünde ise disleksi araştırmalarındaki güncel gelişmeler ve gelecek perspektifi ele alındı.

        Panelde ayrıca disleksili çocukların öz güven ve motivasyonlarının desteklenmesi, aile desteğinin öğrenme sürecine etkisi ile disleksili bireylerin eğitim hakkı ve yasal güvenceleri hakkında bilgi verildi.

        Program, disleksiyle yaşayan bir kişinin deneyimlerinin aktarıldığı başarı hikayesinin ardından soru-cevap oturumu, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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