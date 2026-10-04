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        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da 12 ödül kazandı

        Samsun Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışma ve organizasyonlarda 12 ödül elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da 12 ödül kazandı

        Samsun Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışma ve organizasyonlarda 12 ödül elde etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST yarışmalarında 2 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, 1 özel ödül ve 2 mansiyon ödülü kazanan Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'26) da 1 bronz madalya aldı.

        Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te öğrenciler ve akademisyenler, Hyperloop, savaşan insansız hava araçları, jet motoru tasarımı, TÜBİTAK 2242 araştırma projeleri ve uluslararası buluş fuarı kategorilerinde mücadele etti.

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        Bu kapsamda Spectraloop Takımı Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda bir birincilik, iki üçüncülük ve en iyi takım danışmanı üçüncülüğü elde ederken, Mizan-ı Sema Takımı Savaşan İHA-Avcı Dron Yarışması'nda Türkiye birincisi olup iki mansiyon ödülü aldı. İkarus AR-GE Takımı En İyi Arayüz Yazılım Ödülü'nün sahibi olurken, İkarus Jet Takımı Jet Motor Tasarım Yarışması'nda ve üniversite öğrencileri TÜBİTAK 2242 yarışmalarında iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliklerine ulaştı. Son olarak, akademisyenlerin geliştirdiği nanoakışkan kararlılığı projesi ise ISIF'26'da bronz madalya elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2026'da elde edilen 12 ödülün üniversitenin bilim ve teknoloji odaklı gelişim vizyonunun bir sonucu olduğunu belirtti.

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        Üniversitenin 2018 yılındaki kurulşundan itibaren Milli Teknoloji Hamlesi'ni yol haritası olarak benimsediklerini vurgulayarak, Uçuş Akademisi, Uçuş Kulesi, Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi ile Milli Teknoloji Atölyesi gibi altyapı yatırımlarının bu başarılarda önemli rol oynadıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren Milli Teknoloji Hamlesi'ni kendi yol haritası olarak benimsedi. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ile Sivil Havacılık Yüksekokulumuz ilk kuruluş birimlerimiz arasında yer aldı, havacılık ve uzay, bu sayede ilk günden itibaren üniversitemizin kimliğine işlendi. Kendi havalimanına, uçuş pistine ve eğitim uçaklarına sahip bir üniversite olarak Uçuş Akademimizi, Uçuş Kulemizi, Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezimizi ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimizi hayata geçirdik. TÜBİTAK desteğiyle kurduğumuz Milli Teknoloji Atölyemiz ise öğrencilerimize tasarımdan üretime, simülasyondan uçuş testine uzanan tüm süreci tek bir çatı altında deneyimleme imkanı sundu."

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        Geleceğin teknolojilerinin yapay zeka ile yeniden şekillendiğine dikkati çeken Aydın, DELTA AI TEKMER ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla araştırmaları patente ve sanayiye dönüştürme hedeflerini sürdüreceklerini bildirdi.

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