Vezirköprü'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 04.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Yılmaz için Esenyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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