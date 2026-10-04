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        Vezirköprü'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Vezirköprü'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Yılmaz için Esenyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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