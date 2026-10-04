Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı.

Turnuvanın ilk günündeki eleme karşılaşmalarında Alman sporcu Noma Noha Akugue, Türk sporcu İlay Yörük'ü 6-4, Avustralyalı sporcu Elena Micic, Rus sporcu Maria Golovina'yı 6-4, Rus sporcu Mariia Tkacheva, yine Rusya'dan katılan Anastasiya Tihonova'yı 6-2, ABD'li sporcu Alana Smith, Letonyalı sporcu Adelina Lachinova'yı 7-6, Polonyalı sporcu Weronika Falkowska, Türk sporcu Doğa Türkmen'i 6-3, Slovenyalı sporcu Dalila Jakupovic, Hırvat sporcu Lucija Ciric Bagaric'i 6-4, Gürcü sporcu Mariam Bolkvadze, Türk sporcu Alya Naz Altınel'i 6-0 ve Alman sporcu Caroline Werner, Rus sporcu Ekaterina Yashina'yı 6-2 yendi.

Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde organize edilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

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