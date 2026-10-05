II. Bafra Sempozyumu bildirilerin sunulmasının ardından sona erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi tarafından "Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar" başlığıyla düzenlenen "II. Bafra Sempozyumu", oturumların ardından tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, Bafra'nın tarihi, kültürü, sanatı, tarihi mekanları ve sosyal yaşamının yanı sıra yok olmaya yüz tutmuş mimari eserlerini farklı yönleriyle ele aldı.

Kapanış oturumunda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sempozyumumuz kapsamında bilim insanlarımız tarafından 14 oturumda 68 bildiri sunuldu. Hitit medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğu'na, el sanatlarından gastronomiye kadar Bafra'yı farklı yönleriyle ele alan çok kıymetli çalışmalar ortaya konuldu. Paylaşılan bilgiler, yıllar sonra başka araştırmalara kaynaklık edecektir." dedi.

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Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Osman Köse ise sempozyumun Bafra'nın tarihi, kültürel ve sosyal birikiminin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bilimsel oturumların ardından sempozyum, katılımcılar için ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı gezi programıyla sona erdi.

Sempozyuma akademisyenler, araştırmacılar ve davetliler katıldı.