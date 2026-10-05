Samsun, III. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Sağlık Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Samsun'da III. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi ile Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen programda, sağlık ve medikal sektörünün kentteki mevcut durumu ve hedefleri ile 15-18 Ekim'de Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak zirve ve fuara ilişkin bilgi verildi.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, kentte hem sağlık sektörünün hem de tıbbi cihaz ve medikal sanayisinin desteklendiğini söyledi.

Başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere kentin tüm paydaşlarının sağlık alanındaki çalışmaların yanında olduğunu belirten Tavlı, "Şehrimizin bütün paydaşlarının yapılan çalışmaların yanında olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada gerçekleştirilen çalışmalar şehrimizin ulaşımından konaklama sektörüne kadar birçok alana katkı sağlıyor." dedi.

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Tavlı, zirve ve fuarın sağlık sektörünün yanı sıra Samsun'un turizmine ve ekonomisine de katkı sunduğunu kaydetti.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da Samsun'da 40 yılı aşan medikal imalat tecrübesinin bugün 15 binden fazla farklı cerrahi alet üretebilen bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Doğru, "3 binin üzerinde nitelikli çalışanımızla ülkemizin cerrahi alet gereksinimini karşılarken 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Samsun'un sağlık turizminde de büyüdüğünü anlatan Doğru, kente gelen sağlık turisti sayısının 2022'de 25 bin iken 2023 ve 2024'te 30 bin seviyesine, 2025'te ise 36 bine ulaştığını bildirdi.

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Sektörde teknolojik dönüşüme odaklandıklarını belirten Doğru, robotik cerrahiye uyumlu enstrümanlar, 3D yazıcılarla kişiye özel titanyum implantlar ve nanoteknolojik yüzey kaplamaları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Doğru, sektörün gelecek hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kısa vadede firmalarımızın MDR (Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Regülasyonu kapsamındaki uygunluk ve belgelendirme) süreçlerini tamamlayarak kamu alımlarındaki yerlilik payını yüzde 40 seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz. Orta vadede kurulacak Ortak Kullanım Laboratuvarı sayesinde test ve sertifikasyon süreçlerini Samsun'da çözerek ihracatımızı 150 milyon dolara çıkaracağız. Uzun vadedeki vizyonumuz ise 12 bin nitelikli istihdam, 300 milyon dolar ihracat ve robotik cerrahi dahil tüm kritik medikal alanlarda yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına ulaşmaktır."

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Toplantıya, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve ilgililer katıldı.