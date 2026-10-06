Samsun'da biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali A. (45) yönetimindeki 55 K 2429 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı ve Adnan Kahveci Bulvarı Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Berkan Y. (25) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyonda bulunan biberler yola saçıldı.
Trafik polisleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan biberlerin toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.