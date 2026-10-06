Canik Belediye Meclisinin ekim ayı kapanış toplantısı yapıldı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında Canik Belediye Meclisinin ekim ayı kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sandıkçı, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerini, gençleri ücretsiz yapay zeka, robotik kodlama ve siber güvenlik eğitimleriyle bir araya getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleriyle yer aldıklarını aktaran Sandıkçı, "Festival boyunca her yaştan ziyaretçimizi atölyelerimizde bilim ve teknoloji eğitimleri ile sanat aktiviteleriyle bir araya getirdik. Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotumuz CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu'nun neşesi, gençlerimize ilham oldu. Bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalarımıza yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen ve katkılarda bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Sandıkçı'nın TEKNOFEST Güneydoğu'da ödül alan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Poyraz Onat Coşgun ve Pars Onan Coşgun'u tebrik ettiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından son buldu.