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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında bir okulda gerçekleştirilen ehliyet e-sınavına giren E.Ç'nin (24) üzerinde kopya düzeneği olabileceği değerlendirildi.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada kulaklık, kart görünümlü haberleşme cihazı, 2 GSM hattı, taşınabilir Wi-Fi cihazı ve yaka kamerası ele geçirildi.

        E.Ç'ye salon dışından yardım ettiği belirlenen B.Ç. (46) ve Ö.Ş'nin (37) üzerinde yapılan aramada da 6 kulaklık, kart görünümlü haberleşme cihazı, cep telefonu, GSM hattı, taşınabilir Wi-Fi cihazı, 2 kamera düzeneği bulundu.

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        Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç, B.Ç. ile Ö.Ş. hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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