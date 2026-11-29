İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nda klasik üretim yöntemlerinden farklı olarak yapraktan fide ve fidan üretimi yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla yaklaşık 6 ay önce Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı devreye aldı.

Laboratuvarda bitkilerin yaprağından binlerce fide ve fidan geliştirilerek üretim maliyeti düşürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı sorumlusu moleküler biyolog Zeynep Alsaç, AA muhabirine, belediyenin tarımsal üretim ile biyoteknolojiyi bir araya getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan öncülüğünde belediyenin kendi bütçesiyle laboratuvarı kurduğunu anlatan Alsaç, "Laboratuvarımız küçücük bir doku parçasını laboratuvar ortamında, steril besi ortamında çoğaltarak üretim yapma amaçlı kuruldu. Bu yöntem sayesinde herhangi bir hava ya da mevsim şartı gereksinmeksizin yıl boyunca aynı bitkiyi üretebiliyoruz. Yani meyve fidanı dikeceğiz, bunu haziran ayında dikmemiz gerekiyor. Burada dikilecek aya kadar binlerce fidan üretimi yapabiliyoruz. Bu yöntem sayesinde uygun ortam koşulları sağlandığında mevsim ve dış hava koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca üretim ve çoğaltım yapılıyor." dedi.

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Laboratuvarda aktif olarak kivi, zeytin, domates, salata, lavanta ve ortanca fideleri ile fidanları üzerinde çalışma yapıldığını belirten Alsaç, ne çoğaltılması istenirse laboratuvarda onu çoğaltabildiklerini vurguladı.

- Tamamen aynı genetiğe sahip bitkiler geliştiriliyor

Bir yapraktan ya da bitkiden aldıkları sürgün, boğum ucu ya da yaprak sapı parçasından sürekli çoğaltım yapabildiklerini dile getiren Alsaç, şöyle devam etti:

"Bunları binlerce, yüz binlerce adet yapabileceğimiz şekilde çoğaltabiliyoruz. Buradaki amaç, aldığımız fidenin ya da fidanın tamamen genetiği bilinmiş, hastalıklardan ari olması ve sağlıklı üretim yapmak. Farklı yerlerden alınan fidanların bazen doğruluk payını bilemiyoruz. Bazen de yanlış fidanlar temin edilebiliyor. Burada bitkinin hastalıklardan ari, genetiği bilinen türlerini üreterek benzerini çoğaltıyoruz. Bunu fidan boyutlarına getirerek üreticilerimize, isteyenlere veriyoruz. Mesela mısırımız var. Bir tanesinden iki tane, bir tanesinden beş tane var. Beş tane olanın tadı çok güzel ve çok verimli. Ben beş tane olandan çoğaltım yapmayı tercih ederim. Diyelim ki iki tane veriyor ama tadı beşe göre çok güzel. Tabii ki tat önceliği, organikliği ve bu tür şeyler daha önemli."

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Laboratuvarda bitkilerin genetiği ile oynama gibi bir işlem yapmadıklarının altını çizen Alsaç, "Tamamen aynı genetiğe sahip bitkileri üretmek amacımız. Şu an üreticilerimiz kivi fidanı talep ediyor. Biz de onlara cevap vermek adına yoğun şekilde kivi fidanı üretimi yapıyoruz. Üreticilerimiz 400 ağaçlık bir kivi bahçesi kurmak için 400 fidan almak zorundayken, biz 2 kivi fidanından binlerce fidan üretimi yapabiliyoruz. Yani ben iki anaçtan binlerce kivi ağacı elde etmiş olacağım. Amaçlarımızdan biri dışa bağımlılığı azaltmak. Kendimiz üretelim, kendi üreticilerimize verelim istiyoruz." ifadesini kullandı.